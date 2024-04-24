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На кордоні з Молдовою запрацювала "єЧерга" для автобусів: що відомо

Україна, Середа 24 квітня 2024 10:30
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На кордоні з Молдовою запрацювала "єЧерга" для автобусів: що відомо Фото: "єЧерга" для автобусів запрацювала на кордоні з Молдовою 24 квітня (facebook.com_DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

З 24 квітня на кордоні України з Молдовою запрацювала "єЧерга" для автобусів. Це дозволяє обрати час перетину кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зокрема, з 24 квітня вже на 10 пунктах пропуску з Молдовою кожному автобусу буде доступна можливість обрати час перетину кордону у межах послуги "єЧерга".

"У рамках реформи міжнародних автобусних перевезень Міністерство відновлення продовжує працювати над забезпеченням можливості своєчасного перетину кордону автобусами", - пояснюють необхідність запровадження нововведення.

На яких КПП запрацює послуга

Можливість обрати час буде доступна загалом на 10 пунктах пропуску з Молдовою. Так, до Мамалига - Крива та Могилів-Подільський - Отач додадуться:

  • Виноградівка - Вулканешти;
  • Малоярославець 1 - Чадир-Лунга;
  • Нові Трояни - Чадир-Лунга;
  • Рені - Джурджулешти;
  • Серпневе 1 - Басараб‘яска;
  • Старокозаче - Тудора;
  • Табаки - Мирне;
  • Росошани - Бричень;

Згодом, така можливість буде доступна на пункті пропуску Паланка - Маяки - Удобне.

Важливо

Реєстрація у новий тип черги, яка має назву "За розкладом" для пунктів пропуску з Молдовою починається з 24 квітня о 12:00. Рух автобусів за новим записом розпочнеться 25 квітня о 12:00.

"єЧерга" для автобусів

У серпні 2023 року послуга "єЧерга" була масштабована на автобуси. Наразі в режимі тестування вона працює на ключових пунктах пропуску для автобусів.

Як зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, понад місяць така опція працює на пункті пропуску Ягодин - Дорогуськ з Польщею, де їдуть лише регулярні автобуси.

"Завдяки цьому кількість автобусів, що перетинають кордон за добу не зменшилась, натомість всі їдуть відповідно до вказаного часу. Тобто наші люди більше не чекають у фізичних чергах", - зазначив міністр.

Як раніше писало РБК-Україна, анонсувалося, що в Україні запрацює електронна система бронювання перетину кордону "єЧерга" у 16 пунктах пропуску. Серед них і ті, що розташовані на Львівщині. У лютому 2024 року Кабмін оновив перелік товарів у системі "єЧерга", які мають пріоритет при перетині кордону або потребують особливого режиму зберігання.

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