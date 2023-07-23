Впевнено йдуть вперед. Військові показали роботу американських Bradley на фронті

"Техніка, яка не тільки рятує життя, а й ефективно працює на полі бою. Мова йде про бойові машини піхоти американського виробництва М2 Bradley", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що БМП оснащена 25-мм автоматичною гарматою "Бушмастер" з боєкомплектом у 900 набоїв.

Військові розповіли, що екіпаж та десант залишаються живими навіть після прямого влучання "ГРАДів".

"Чого не скажеш про окупантів та їх радянські БМП. Американська техніка з легкістю знищує їх вщент на дистанції до 2 кілометрів, адже бронебійний снаряд гармати здатен пробивати до 66 мм броні", - йдеться у повідомленні.

Військові додали, що як тільки бойові машини Bradley виїжджають на передній рубіж, російські окупанти в паніці починають застосовувати все, що в них є: від гранатометів до артилерії та ударних гелікоптерів.

"На відео ви можете бачити фрагмент, як рухається американська техніка через прохід по мінному полю. Поруч прилітає снаряд 152 мм. За ним - щільно відпрацьовують ворожі "ГРАДи". Але попри все та всупереч всьому воїни 47 окремої механізованої бригади не зупиняються та впевнено рухаються вперед", - йдеться у повідомленні.

Bradley для ЗСУ

У квітні Пентагон підтвердив прибуття частини броньованих машин М2 Bradley, про надання яких оголошували в Сполучених Штатах. Крім того, у Міноборони України показали, як Україна вже наносить новий камуфляж на техніку.

The Washington Post повідомляло, що загалом Україна отримала 190 БМП Bradley, більш ніж половину з яких доставили в оперативні підрозділи на фронті.

Нещодавно повідомлялось, що Bradley знищила одразу два російських танки на Запорізькому напрямку. І це попри те, що бойову машину спочатку обходила з двох боків ворожа піхота.

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