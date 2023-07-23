Уверенно идут вперед. Военные показали работу американских Bradley на фронте

"Техника, которая не только спасает жизни, но и эффективно работает на поле боя. Речь идет о боевых машинах пехоты американского производства М2 Bradley", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что БМП оснащена 25-мм автоматической пушкой "Бушмастер" с боекомплектом в 900 патронов.

Военные рассказали, что экипаж и десант остаются живыми даже после прямого попадания "ГРАДов".

"Чего не скажешь об оккупантах и их советских БМП. Американская техника с легкостью уничтожает их полностью на дистанции до 2 километров, ведь бронебойный снаряд пушки способен пробивать до 66 мм брони", - говорится в сообщении.

Военные добавили, что как только боевые машины Bradley выезжают на передний рубеж, российские оккупанты в панике начинают применять все, что у них есть: от гранатометов до артиллерии и ударных вертолетов.

"На видео вы можете видеть фрагмент, как движется американская техника через проход по минному полю. Рядом прилетает снаряд 152 мм. За ним - плотно отрабатывают вражеские "ГРАДы". Но несмотря на все и вопреки всему воины 47 отдельной механизированной бригады не останавливаются и уверенно движутся вперед", - говорится в сообщении.

Bradley для ВСУ

В апреле Пентагон подтвердил прибытие части бронированных машин М2 Bradley, о предоставлении которых объявляли в Соединенных Штатах. Кроме того, в Минобороны Украины показали, как Украина уже наносит новый камуфляж на технику.

The Washington Post сообщало, что в целом Украина получила 190 БМП Bradley, более половины из которых доставили в оперативные подразделения на фронте.

Недавно сообщалось, что Bradley уничтожила сразу два российских танка в Запорожском направлении. И это несмотря на то, что боевую машину сначала обходила с двух сторон вражеская пехота.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.