Попри піхоту РФ з двох боків. БМП Bradley знищила одразу два ворожих танка
Бойова машина піхоти (БМП) Bradley знищила одразу два російських танки на Запорізькому напрямку. І це попри те, що бойову машину спочатку обходила з двох боків ворожа піхота.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.
Так, за її словами, цього разу бойову машину спочатку обходила з двох боків російська піхота.
"А коли окупантів знищили автоматичною гарматою, росіяни оголосили справжнє полювання на український Bradley. Ворог терміново ввів у бій пару Т-72. Обидва російські танки було одразу спалено", - розповіла вона.
За словами Маляр, Bradley оснащений важкою протитанковою ракетою TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided). Саме нею для ураження двох танків вміло скористався екіпаж.
Bradley для України
У квітні 2023 року Пентагон підтвердив прибуття частини броньованих машин М2 Bradley, про надання яких оголошували в США. Крім того, у Міноборони України показали, як Україна вже наносить новий камуфляж на нову техніку.
Буквально недавно РБК-Україна писала про те, як бойова машина піхоти (БМП) Bradley врятувала екіпаж бійців ЗСУ після того, як до неї потрапила ракета від "Града".
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