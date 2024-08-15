Впевнено рухаються далі. Бійці 225 ОШБ показали відео з Курського напрямку
Сили оборони продовжують рух у Курській області Російської Федерації. Ворожі триколори падають на землю, а окупанти здаються в полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 225 Окремий штурмовий батальйон.
"Поки керівництво Росії не може зрозуміти, що відбувається на "споконвічно російських землях", ми впевнено рухаємося далі. Підрозділ із білорусами працює: триколори падають на землю, росіяни здаються в полон, а "Ахмат" - просто чай.
Диктатури обов'язково впадуть", - пише 225 ОШБ.
Бої у Курській області
"Прорив" російського кордону стався 6 серпня 2024 року. Протягом наступного тижня українські бійці розширили плацдарм та взяли під контроль Суджу, разом з іншими десятками населених пунктів.
Тим часом президент Володимир Зеленський вже обговорив можливість створення військових комендатур на території російського регіону.
Детальніше про ситуацію в Курській області - в матеріалі РБК-Україна.
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