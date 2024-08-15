ua en ru
Чт, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Впевнено рухаються далі. Бійці 225 ОШБ показали відео з Курського напрямку

Четвер 15 серпня 2024 11:55
UA EN RU
Впевнено рухаються далі. Бійці 225 ОШБ показали відео з Курського напрямку Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сили оборони продовжують рух у Курській області Російської Федерації. Ворожі триколори падають на землю, а окупанти здаються в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 225 Окремий штурмовий батальйон.

"Поки керівництво Росії не може зрозуміти, що відбувається на "споконвічно російських землях", ми впевнено рухаємося далі. Підрозділ із білорусами працює: триколори падають на землю, росіяни здаються в полон, а "Ахмат" - просто чай.
Диктатури обов'язково впадуть", - пише 225 ОШБ.

Бої у Курській області

"Прорив" російського кордону стався 6 серпня 2024 року. Протягом наступного тижня українські бійці розширили плацдарм та взяли під контроль Суджу, разом з іншими десятками населених пунктів.

Тим часом президент Володимир Зеленський вже обговорив можливість створення військових комендатур на території російського регіону.

Детальніше про ситуацію в Курській області - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області
"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області
DAILY
Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції