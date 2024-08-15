Впевнено рухаються далі. Бійці 225 ОШБ показали відео з Курського напрямку

Сили оборони продовжують рух у Курській області Російської Федерації. Ворожі триколори падають на землю, а окупанти здаються в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 225 Окремий штурмовий батальйон.

"Поки керівництво Росії не може зрозуміти, що відбувається на "споконвічно російських землях", ми впевнено рухаємося далі. Підрозділ із білорусами працює: триколори падають на землю, росіяни здаються в полон, а "Ахмат" - просто чай.

Диктатури обов'язково впадуть", - пише 225 ОШБ.

Бої у Курській області

"Прорив" російського кордону стався 6 серпня 2024 року. Протягом наступного тижня українські бійці розширили плацдарм та взяли під контроль Суджу, разом з іншими десятками населених пунктів.

Тим часом президент Володимир Зеленський вже обговорив можливість створення військових комендатур на території російського регіону.

Детальніше про ситуацію в Курській області - в матеріалі РБК-Україна.