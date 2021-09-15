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Впервые за все время статистики: в Украине доля больных COVID детей превысила 10%

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Киев, Среда 15 сентября 2021 09:26
Впервые за все время статистики: в Украине доля больных COVID детей превысила 10% Фото: в Украине доля больных COVID детей превысила 10% (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине растет количество детей зараженных коронавирусом. Доля больных COVID детей превысила 10% впервые за все время статистики.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прогноз ученых Национальной академии наук.

С началом месяца существенный рост продемонстрировала доля выявленных случаев болезни среди детей, которая превысила 10% и стала максимальной за все время наблюдений. Это обусловило восстановление падения среднего возраста больных, сообщили в НАН.

Впервые за все время статистики: в Украине доля больных COVID детей превысила 10%

В прогнозе указано, что тот факт, что заболеваемость резко возросла одновременно с началом учебного года и ростом заболеваемости среди детей, свидетельствует в пользу гипотезы о существенном влиянии открытых школ на эпидемический процесс в украинских условиях.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 4640 новых заражений коронавирусом.

Отметим, в ООН назвали сроки массовой вакцинации в мире.

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