Вперше за весь час статистики: в Україні частка хворих на COVID дітей перевищила 10%

В Україні зростає кількість дітей заражених коронавірусом. Частка хворих на COVID дітей перевищила 10% вперше за весь час статистики.

З початком місяця суттєве зростання продемонструвала частка виявлених випадків хвороби серед дітей, яка перевищила 10% і стала максимальною за весь час спостережень. Це зумовило відновлення падіння середнього віку хворих, повідомили в НАН.

У прогнозі зазначено, що той факт, що захворюваність різко зросла одночасно з початком навчального року та зростанням захворюваності серед дітей, свідчить на користь гіпотези про суттєвий вплив відкритих шкіл на епідемічний процес в українських умовах.