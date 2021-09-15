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До конца 2022 года. В ООН назвали сроки массовой вакцинации в мире

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Нью-Йорк, Среда 15 сентября 2021 08:50
До конца 2022 года. В ООН назвали сроки массовой вакцинации в мире Фото: глава Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

К концу 2022 года каждый человек в мире должен получить прививку от коронавируса. Чтобы достичь такого результата, мировое сообщество должно приложить решительные усилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нового главы Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахида во время брифинга.

"Я собираюсь сделать все, что в силах председателя ГА ООН, чтобы удостовериться, что мы можем добиться поставленной цели - провести вакцинацию всех людей без исключения до конца 2022 года", - сказал Шахид.

По его словам, в ООН намерены в начале следующего года провести большую встречу, в рамках которой должны принять участие мировые лидеры и ключевые эксперты.

"Мы не сможем быть в безопасности, пока все не защитимся", - добавил Шахид.


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