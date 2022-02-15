Впервые в Украине: "смотрящему" в тюрьме дали 7 лет за преступное влияние

Сообщается, что впервые в Украине к реальному наказанию приговорен заключенный, который находится в статусе "смотрящего" в тюрьме. С учетом не отбытого срока ему дали 7 лет и 2 месяца лишения свободы.

По данным следствия, уроженец Житомирской области отбывал свое двенадцатое наказание в колонии и по просьбе ранее судимой местной жительницы пытался выбить несуществующий долг, вдвое увеличив его сумму.

"Осужденный неоднократно звонил по телефону и требовал уплатить деньги до конкретной даты. В случае неуплаты угрожал применить свой уголовный авторитет и привлечь подконтрольных ему лиц на свободе для физической расправы и уничтожения имущества", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в отношении заказчицы также направлен обвинительный акт.