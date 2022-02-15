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Впервые в Украине: "смотрящему" в тюрьме дали 7 лет за преступное влияние

Автор: Юлия Бойко

Впервые в Украине вынесли приговор за распространение преступного влияния так называемому "смотрящему" в тюрьме. Богунский райсуд Житомира дал более 7 лет лишения свободы мужчине, который из тюрьмы пытался выбить несуществующие долги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что впервые в Украине к реальному наказанию приговорен заключенный, который находится в статусе "смотрящего" в тюрьме. С учетом не отбытого срока ему дали 7 лет и 2 месяца лишения свободы.

По данным следствия, уроженец Житомирской области отбывал свое двенадцатое наказание в колонии и по просьбе ранее судимой местной жительницы пытался выбить несуществующий долг, вдвое увеличив его сумму.

"Осужденный неоднократно звонил по телефону и требовал уплатить деньги до конкретной даты. В случае неуплаты угрожал применить свой уголовный авторитет и привлечь подконтрольных ему лиц на свободе для физической расправы и уничтожения имущества", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в отношении заказчицы также направлен обвинительный акт.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали "криминального авторитета" из России, который находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

До этого СБУ ликвидировала тюремные банды, которые координировались "ворами в законе" из Российской Федерации.

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Житомир