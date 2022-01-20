В Украине задержали "криминального авторитета" из России. Он в списке СНБО

В Киеве полиция задержала "криминального авторитета" из России. Мужчина находится в санкционном списке Совета нацбезопасности по вопросам обороны (СНБО).

Отмечается, что полицейские задержали в Киеве 50-летнего гражданина России. Он имеет тесные связи с криминальными группировками и внесен в санкционный список СНБО о применении специальных мер против "криминальных авторитетов" и "воров в законе".

Решается вопрос о депортации россиянина. Кроме того, ему будет запрещен въезд на территорию Украины.