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В Украине задержали "криминального авторитета" из России. Он в списке СНБО

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Киев, Четверг 20 января 2022 19:32
В Украине задержали "криминального авторитета" из России. Он в списке СНБО Фото: в Киеве полиция задержала "криминального авторитета" из России (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве полиция задержала "криминального авторитета" из России. Мужчина находится в санкционном списке Совета нацбезопасности по вопросам обороны (СНБО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Отмечается, что полицейские задержали в Киеве 50-летнего гражданина России. Он имеет тесные связи с криминальными группировками и внесен в санкционный список СНБО о применении специальных мер против "криминальных авторитетов" и "воров в законе".

Решается вопрос о депортации россиянина. Кроме того, ему будет запрещен въезд на территорию Украины.

Напомним, в середине мая президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против криминальных авторитетов и "воров в законе". В июне в список внесли еще 12 представителей уголовного сообщества.

Отметим, в декабре прошлого года из Украины в Армению депортировали "криминального авторитета", который включен в санкционный список СНБО.

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СНБО Министерство внутренних дел Украины
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