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Впервые в США: жена президента покинет Белый дом ради работы

Автор: Сергей Новиков

Жена президента США Джилл Байден станет первой первой леди с работой на полный рабочий день вне Белого дома. Она снова будет преподавать в общественном колледже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что Джилл Байден возобновит очное преподавание в Общественном колледже Северной Вирджинии, где она работает с 2009 года. До этого она преподавала английский язык дистанционно их Белого дома.

"Есть некоторые вещи, которые нельзя заменить, и я не могу дождаться, когда вернусь в аудиторию", - заявила она.

Отметим, ранее первые леди США не работали вне Белого дома. Обычно они поддерживали мужей, воспитывали детей и исполняли роль хозяйки Белого дома. Но некоторые первые леди США выступали в роли специальных послов, а супруги предыдущих президентов Лора Буш, Хиллари Клинтон и Мишель Обама отказывались от работы после избрания их мужей.

Напомним, летом Джилл Байден серьезно поранила ногу во время поездки на Гавайи.

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Соединенные Штаты АмерикиДжилл Байден