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Вперше в США: дружина президента залишить Білий дім заради роботи

Автор: Сергей Новиков

Дружина президента США Джил Байден стане першою першою леді з роботою на повний робочий день поза Білим домом. Вона знову буде викладати в громадському коледжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Повідомляється, що Джилл Байден відновить очне викладання в громадському коледжі Північної Вірджинії, де вона працює з 2009 року. До цього вона викладала англійську мову Дистанційно їх Білого дому.

"Є деякі речі, які не можна замінити, і я не можу дочекатися, коли повернуся в аудиторію", - заявила вона.

Зазначимо, раніше перші леді США не працювали поза Білим домом. Зазвичай вони підтримували чоловіків, виховували дітей і виконували роль господині Білого дому. Але деякі перші леді США виступали в ролі спеціальних послів, а подружжя попередніх президентів Лора Буш, Хілларі Клінтон і Мішель Обама відмовлялися від роботи після обрання їхніх чоловіків.

Нагадаємо, влітку Джилл Байден серйозно поранила ногу під час поїздки на Гаваї.

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Сполучені Штати АмерикиДжилл Байден