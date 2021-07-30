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Первая леди США Джилл Байден серьезно поранила ногу во время поездки на Гавайи

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Гавайи, Пятница 30 июля 2021 01:59
Первая леди США Джилл Байден серьезно поранила ногу во время поездки на Гавайи Фото: первая леди США Джилл Байден (NBC News)
Автор: РБК-Украина

Первая леди США Джилл Байден серьезно поранила ногу во время поездки на Гавайи. В ноге супруги президента США застрял небольшой острый предмет, на который она наступила в прошлые выходные перед двумя официальными мероприятиями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Сегодня в медицинском центре имени Уолтера Рида Джилл Байден проведут процедуру по удалению застрявшего в стопе предмета. Президент Байден будет ее сопровождать", - рассказал пресс-секретарь первой леди Майкл Лароса.

Напомним, что Джилл Байден отправилась по США с призывом сделать прививки от COVID-19.

Также Байден с женой прибыли на встречу с королевой Елизаветой II.

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Гавайи первая леди
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