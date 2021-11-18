Впервые полетит на орбиту: Илон Маск анонсировал десятки запусков космического корабля Starship

"Мы намерены осуществить, надеюсь, десяток запусков (космического корабля Starship -ред.) в следующем году. Может и больше", - заявил Маск.

Предполагается, что космический корабль будут использовать для полетов на Луну и Марс.

Также стоит добавить, что SpaceX уже проводила тестовые полеты Starship в пределах земной атмосферы, впрочем, лишь последняя попытка отличилась успехом.

Уже в августе текущего года компания обновила двигатель на ракете-носителе Super Heavy, которая также будет участвовать в первых запусках корабля к орбите.