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Впервые полетит на орбиту: Илон Маск анонсировал десятки запусков космического корабля Starship

Автор: Сергей Пышкин

Основатель компании SpaceX Илон Маск анонсировал первый орбитальный полет прототипа космического корабля Starship. Запуск ракеты запланирован на начало 2022 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.com.

"Мы намерены осуществить, надеюсь, десяток запусков (космического корабля Starship -ред.) в следующем году. Может и больше", - заявил Маск.

Предполагается, что космический корабль будут использовать для полетов на Луну и Марс.

Также стоит добавить, что SpaceX уже проводила тестовые полеты Starship в пределах земной атмосферы, впрочем, лишь последняя попытка отличилась успехом.

Уже в августе текущего года компания обновила двигатель на ракете-носителе Super Heavy, которая также будет участвовать в первых запусках корабля к орбите.

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Илон МаскКосмический корабль