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Вперше полетить на орбіту: Ілон Маск анонсував десятки запусків космічного корабля Starship

Автор: Сергій Пишкін

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск анонсував перший орбітальний політ прототипу космічного корабля Starship. Запуск ракети запланований на початок 2022 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.com.

"Ми маємо намір здійснити, сподіваюся, десяток запусків (космічного корабля Starship -ред.) у наступному році. Може й більше", - заявив Маск.

Передбачається, що космічний корабель використовуватимуть для польотів на Місяць та Марс.

Також варто додати, що SpaceX вже здійснювала тестові польоти Starship у межах земної атмосфери, втім лише остання спроба відзначилась успіхом.

Вже в серпні поточного року компанія оновила двигун на ракеті-носії Super Heavy, яка також братиме участь в перших запусках корабля до орбіти.

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Илон МаскКосмічний корабель