Вперше полетить на орбіту: Ілон Маск анонсував десятки запусків космічного корабля Starship
Фото: Ілон Маск, засновник компаній SpaceX (Getty Images)
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск анонсував перший орбітальний політ прототипу космічного корабля Starship. Запуск ракети запланований на початок 2022 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.com.
"Ми маємо намір здійснити, сподіваюся, десяток запусків (космічного корабля Starship -ред.) у наступному році. Може й більше", - заявив Маск.
Передбачається, що космічний корабель використовуватимуть для польотів на Місяць та Марс.
Також варто додати, що SpaceX вже здійснювала тестові польоти Starship у межах земної атмосфери, втім лише остання спроба відзначилась успіхом.
Вже в серпні поточного року компанія оновила двигун на ракеті-носії Super Heavy, яка також братиме участь в перших запусках корабля до орбіти.