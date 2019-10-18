Впервые в открытый космос вышли две женщины

В пятницу, 18 октября, две женщины впервые в истории одновременно вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как отмечается, американским астронавтам Кристине Кук и Джессике Меир предстоит заменить вышедший из строя внешний энергоблок на ферме станции.

Ожидается, что их пребывание за бортом МКС продлится около 6,5 часов.

Отметим, в марте этого года NASA отменило запланированный выход в открытый космос, в котором впервые в истории должны были принять участие только две женщины-астронавта; это пришлось сделать из-за того, что на МКС не нашлось скафандра нужного размера для обеих участниц миссии.

Напомним, первой женщиной в космосе стала советский космонавт Светлана Савицкая. Она вышла в открытый космос в 1984 году.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 11 октября NASA запустила ракету-носитель со спутником ICON, предназначенный для изучения ионосферы Земли.