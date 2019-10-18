Вперше у відкритий космос вийшли дві жінки

Жінки повинні замінити енергоблок на борту МКС
У п'ятницю, 18 жовтня, дві жінки вперше в історії одночасно вийшли у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції (МКС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
Як зазначається, американським астронавтам Кристині Кук і Джесіці Меїр належить замінити енергоблок, що вийшов з ладу на зовнішній фермі станції.
Очікується, що їх перебування за бортом МКС триватиме близько 6,5 годин.
Відзначимо, в березні цього року NASA скасував запланований вихід у відкритий космос, в якому вперше в історії повинні були взяти участь тільки дві жінки-астронавти; це довелося зробити через те, що на МКС не знайшлося скафандра потрібного розміру для обох учасниць місії.
Нагадаємо, першою жінкою в космосі стала радянський космонавт Світлана Савицька. Вона вийшла в відкритий космос у 1984 році.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 жовтня NASA запустила ракету-носій з супутником ICON, призначений для вивчення іоносфери Землі.