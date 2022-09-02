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Впервые с начала войны украинцы покупают валюты больше, чем продают

Новина українською →
Украина, Пятница 02 сентября 2022 09:37
Впервые с начала войны украинцы покупают валюты больше, чем продают Фото: украинцы пополнили свои валютные резервы на 100 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в августе 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 366,8 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 473,4 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 106,6 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, в августе украинцы впервые с начала войны больше покупали валюты, чем продавали.

Всего с начала 2022 года население продало валюты на 8 909,1 млн долларов и купило на 8 358,8 млн долларов. Чистая продажа составила 550,3 млн долларов.

Впервые с начала войны украинцы покупают валюты больше, чем продают

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 21 июля разрешил банкам продавать населению безналичную валюту при условии размещения на депозит на срок более трех месяцев.

Данные показывают, что за август население купило безналичной валюты на 127,5 млн долларов.

Впервые с начала войны украинцы покупают валюты больше, чем продают

Напомним, всего за 2021 год население продало валюты на 26 208,0 млн долларов и купило на 24 614,0 млн долларов. Чистая продажа составила 1 594,1 млн долларов.

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