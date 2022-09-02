Впервые с начала войны украинцы покупают валюты больше, чем продают

Население Украины в августе 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 366,8 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 473,4 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 106,6 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины ( НБУ ).

Таким образом, в августе украинцы впервые с начала войны больше покупали валюты, чем продавали.

Всего с начала 2022 года население продало валюты на 8 909,1 млн долларов и купило на 8 358,8 млн долларов. Чистая продажа составила 550,3 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 21 июля разрешил банкам продавать населению безналичную валюту при условии размещения на депозит на срок более трех месяцев.

Данные показывают, что за август население купило безналичной валюты на 127,5 млн долларов.