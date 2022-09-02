Вперше з початку війни українці купують валюти більше, ніж продають

Населення України в серпні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 366,8 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 473,4 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 106,6 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України ( НБУ ).

Таким чином, в серпні українці вперше з початку війни більше купували валюти, ніж продавали.

Всього з початку 2022 року населення продало валюти на 8 909,1 млн доларів і купило на 8 358,8 млн доларів. Чистий продаж склав 550,3 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 21 липня дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит на термін більше трьох місяців.

Дані показують, що за серпень населення купило безготівкової валюти на 127,5 млн доларів.