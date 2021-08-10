UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Впервые с начала пандемии: в Грузии за сутки выявили рекордное число COVID-больных

Автор: Мария Кучерявец

В Грузии за минувшие сутки выявили более 5 тысяч новых случаев коронавируса. Это самый высокий суточный показатель в стране с начала пандемии COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По информации Национального центра по контролю заболеваний в Грузии, было зарегистрировано 5 697 новых заражений.

В последний раз (5 декабря 2020 года) подобный рекорд составлял 5 450 случаев.

Известно, что за сутки умерли 54 пациента. Это также максимальный показатель за все время пандемии (последний фиксировали 19 декабря 20202 года - 53).

В целом число летальных исходов в стране составляет 6 182, а количество подтвержденных случаев COVID-19 составляет 455 846, выздоровели - 406 475 человек.

Всего в Грузии сделали 664 997 прививок от коронавируса.

Напомним, что сегодня Грузия возвращает ношение масок на открытом воздухе.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГрузияКоронавирусПандемия коронавируса