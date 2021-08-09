Грузия возвращает масочный режим на улице
Фото: в Грузии возвращают масочный режим (Виталий Носач, РБК-Украина)
Грузия возвращает ношение масок для лица на открытом пространстве с 10 августа. В местах, где собираются более пяти человек, ношение масок будет обязательным.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Грузия онлайн".
Карантин усиливают из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в последний период. За минувшие сутки в Грузии обнаружили 2236 заражений, умерли 44 человека.
Последний локдаун в Грузии длился несколько месяцев и был одним из самых жестких в Европе, с полной остановкой городского и междугороднего транспорта и комендантским часом. В течение конца зимы и весны ограничения постепенно отменили.