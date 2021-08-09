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Грузия возвращает масочный режим на улице

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Тбилиси, Понедельник 09 августа 2021 14:31
Грузия возвращает масочный режим на улице Фото: в Грузии возвращают масочный режим (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Грузия возвращает ношение масок для лица на открытом пространстве с 10 августа. В местах, где собираются более пяти человек, ношение масок будет обязательным.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Грузия онлайн".

Карантин усиливают из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в последний период. За минувшие сутки в Грузии обнаружили 2236 заражений, умерли 44 человека.

Последний локдаун в Грузии длился несколько месяцев и был одним из самых жестких в Европе, с полной остановкой городского и междугороднего транспорта и комендантским часом. В течение конца зимы и весны ограничения постепенно отменили.

Напомним, Грузия усиливает карантин на фоне всплеска заболеваемости COVID.

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