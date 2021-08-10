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Впервые с начала пандемии: в Грузии за сутки выявили рекордное число COVID-больных

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Грузия, Вторник 10 августа 2021 10:27
Впервые с начала пандемии: в Грузии за сутки выявили рекордное число COVID-больных Фото: в Грузии за сутки обнаружили рекордное количество COVID-больных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Грузии за минувшие сутки выявили более 5 тысяч новых случаев коронавируса. Это самый высокий суточный показатель в стране с начала пандемии COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По информации Национального центра по контролю заболеваний в Грузии, было зарегистрировано 5 697 новых заражений.

В последний раз (5 декабря 2020 года) подобный рекорд составлял 5 450 случаев.

Известно, что за сутки умерли 54 пациента. Это также максимальный показатель за все время пандемии (последний фиксировали 19 декабря 20202 года - 53).

В целом число летальных исходов в стране составляет 6 182, а количество подтвержденных случаев COVID-19 составляет 455 846, выздоровели - 406 475 человек.

Всего в Грузии сделали 664 997 прививок от коронавируса.

Напомним, что сегодня Грузия возвращает ношение масок на открытом воздухе.

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