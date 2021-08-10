Впервые с начала пандемии: в Грузии за сутки выявили рекордное число COVID-больных
В Грузии за минувшие сутки выявили более 5 тысяч новых случаев коронавируса. Это самый высокий суточный показатель в стране с начала пандемии COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
По информации Национального центра по контролю заболеваний в Грузии, было зарегистрировано 5 697 новых заражений.
В последний раз (5 декабря 2020 года) подобный рекорд составлял 5 450 случаев.
Известно, что за сутки умерли 54 пациента. Это также максимальный показатель за все время пандемии (последний фиксировали 19 декабря 20202 года - 53).
В целом число летальных исходов в стране составляет 6 182, а количество подтвержденных случаев COVID-19 составляет 455 846, выздоровели - 406 475 человек.
Всего в Грузии сделали 664 997 прививок от коронавируса.
Напомним, что сегодня Грузия возвращает ношение масок на открытом воздухе.