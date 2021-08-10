Вперше з початку пандемії: у Грузії за добу виявили рекордну кількість COVID-хворих

У Грузії за минулу добу виявили понад 5 тисяч нових випадків коронавірусу. Це найвищий добовий показник у країні від початку пандемії COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

За інформацією Національного центру з контролю захворювань в Грузії, було зареєстровано 5 697 нових заражень.

В останнє (5 грудня 2020 року) подібний рекорд становив 5 450 випадків.

Відомо, що за добу померли 54 пацієнти. Це також максимальний показник за весь час пандемії (останній фіксували 19 грудня 20202 року - 53).

Загалом число летальних випадків у країні становить 6 182, а кількість підтверджених випадків COVID-19 складає 455 846, одужали - 406 475 людей.

Всього в Грузії зробили 664 997 щеплень від коронавірусу.