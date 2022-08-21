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Впервые в истории Украины. Магучих стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту

Фото: Магучих стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту (facebook.com/Mahuchikh)
Автор: Иван Носальский

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала титул чемпиона Европы по прыжкам в высоту. Это первое "золото" для Украины на ЧЕ в этой дисциплине среди женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

В этом году в финале чемпионата Европы принимали участие три украинки - Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Левченко выбыла из соревнований первая. Ей удалось взять 1,82 и 1,86 м, но высота 1,9 м на этот раз стала для нашей спортсменки непреодолимой.

Магучих смогла легко преодолеть высоту 1,86 и 1,9 м, позже она приняла решение пропустить 1,93. При этом Геращенко с первой попытки прошла 1,82, со второй - 1,86 и легко взяла планку 1,9.

На следующем этапе Ярослава Магучих стала единственной из оставшихся пяти участниц, которая с первого раза взяла планку 1,95 м, обеспечив себе золотую медаль. На этом достижении она не остановилась и решила попытаться пройти 1,97 м, но безуспешно.

По итогам турнира, Левченко заняла 9 место, Геращенко - 5, а Магучих - 1.

Напомним, ранее стало известно, что соревнования в тройном прыжке на Мультиспортивном чемпионате Европы-2022 завершились уверенной победой украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук.

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