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Бех-Романчук выиграла "золото" с рекордом на Мультиспортивном чемпионате Европы

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Мюнхен, Суббота 20 августа 2022 10:48
Бех-Романчук выиграла "золото" с рекордом на Мультиспортивном чемпионате Европы Фото: Марина Бех-Романчук триумфовала в Мюнхене (twitter.com/EuroAthletics)
Автор: Антон Федорцив

Соревнования в тройном прыжке на Мультиспортивном чемпионате Европы-2022 завершились уверенной победой украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

27-летняя спортсменка завоевала золотую награду в Мюнхене. Украинка прыгнула на 15,02 м и установила рекорд нынешнего сезона в Европе.

Бех-Романчук обогнала ближайшую оппонентку на 38 сантиметров. "Серебро" досталось Кристийне Мякеле из Финляндии, которая обновила национальный рекорд (14,64 м). Бронзовую медаль завоевала представительница Израиля и уроженка Украины в то же время Ханна Миненко (14,45 м).

В тройном прыжке Бех-Романчук начала выступать в этом году. Награда в Мюнхене стала уже третьей украинкой в ​​этом виде программы. Ранее она завоевала "серебра" чемпионата мира в помещении и этапа Бриллиантовой лиги в Катаре.

Мультиспортивный чемпионат Европы принес Украине еще несколько медалей. Виктория Ткачук и Анна Рыжикова завоевали серебряную и бронзовую награды соответственно на беговой дистанции 400 метров с барьерами.

Мультиспортивный чемпионат Европы-2022, тройной прыжок, женщины, финал:

  1. Марина Бех-Романчук (Украина) – 15,02 м
  2. Кристийна Мякеля (Финляндия) – 14,64 м
  3. Ханна Миненко (Израиль) – 14,45 м

К слову, украинка Киченок пробилась в финал турнира WTA 1000 в Цинциннати в парном разряде.

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