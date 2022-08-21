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Вперше в історії України. Магучіх стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту

Фото: Магучіх стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту (facebook.com/Mahuchikh)
Автор: Іван Носальський

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала титул чемпіона Європи зі стрибків у висоту. Це перше "золото" для України на ЧЄ в цій дисципліні серед жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Цього року у фіналі чемпіонату Європи брали участь три українки - Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Левченко вибула зі змагань перша. Їй вдалося взяти 1,82 і 1,86 м, але висота 1,9 м на цей раз стала для нашої спортсменки непереборною.

Магучіх змогла легко подолати висоту 1,86 і 1,9 м, пізніше вона прийняла рішення пропустити 1,93. При цьому Геращенко з першої спроби пройшла 1,82, з другої - 1,86 і легко взяла планку 1,9.

На наступному етапі Ярослава Магучіх стала єдиною з решти п'яти учасниць, яка з першого разу взяла планку 1,95 м, забезпечивши собі золоту медаль. На цьому досягненні вона не зупинилася і вирішила спробувати пройти 1,97 м, але безуспішно.

За підсумками турніру, Левченко посіла 9 місце, Геращенко - 5, а Магучіх - 1.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що змагання у потрійному стрибку на Мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022 завершилися впевненою перемогою української легкоатлетки Марини Бех-Романчук.

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