Впервые в истории. На параде ко Дню Независимости пограничники представят технику и собак

В военном параде ко Дню Независимости 24 августа впервые в истории примет участие техника и служебные собаки пограничников. Подготовка расчетов уже началась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной пограничной службы.
Сообщается, что уже больше недели на аэродроме в Черниговской области проходят тренировки участников парада.
"В этом году впервые в истории проведения парадов ко Дню Независимости Украины пограничники представят технику, которая есть на вооружении ведомства", - говорится в сообщении.
Кроме того, впервые участниками парада станут пограничные собаки. Подготовка расчета началась во Львовской области. Для участия в параде отобраны 33 кинолога со служебными собаками.
Напомним, планируется, что парад на 30-лет независимости Украины пройдет с участием авиации и флота.