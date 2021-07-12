Впервые в истории. На параде ко Дню Независимости пограничники представят технику и собак

Сообщается, что уже больше недели на аэродроме в Черниговской области проходят тренировки участников парада.

"В этом году впервые в истории проведения парадов ко Дню Независимости Украины пограничники представят технику, которая есть на вооружении ведомства", - говорится в сообщении.

Кроме того, впервые участниками парада станут пограничные собаки. Подготовка расчета началась во Львовской области. Для участия в параде отобраны 33 кинолога со служебными собаками.