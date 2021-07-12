Вперше в історії. На параді до Дня Незалежності прикордонники представлять техніку та собак

У військовому параді до Дня Незалежності 24 серпня вперше в історії візьме участь техніка та службові собаки прикордонників. Підготовка розрахунків вже почалася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної прикордонної служби.
Повідомляється, що вже більше тижня на аеродромі в Чернігівській області проходять тренування учасників параду.
"Цього року вперше в історії проведення парадів до Дня Незалежності України прикордонники представлять техніку, яка є на озброєнні відомства", - йдеться в повідомленні.
Крім того, вперше учасниками параду стануть прикордонні собаки. Підготовка розрахунку розпочалася у Львівській області. Для участі в параді відібрано 33 кінологи зі службовими собаками.
Нагадаємо, планується, що парад на 30-річчя незалежності України пройде за участю авіації і флоту.