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Впервые в истории футбола игрока приобрели за криптовалюту

Автор: Вера Олейник

Мадридский клуб третьего дивизиона Испании "Интернасьонал" приобрел нападающего Давида Барраля. Трансфер войдет в историю футбола как первый, расчеты по которому осуществлялись в криптовалюте.

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Об этом сам клуб сообщил в Twitter.

Там отметили, что это стало возможно благодаря сотрудничеству с платформой, позволяющей покупать криптовалюту через банковский счет или кредитную карту.

Сумма трансфера не разглашается, по состоянию на 21 января один биткоин котируется около 1 млн грн.

37-летний Барраль подписал контракт до лета 2021 года. Форвард является воспитанником мадридского "Реала", за который так ни разу и не сыграл. Игрок сменил около десятка команд.

Ранее приобретение футболиста за биткоины состоялось на любительском уровне. Турецкий "Харунустаспор" в 2018 году расплатился за покупку Омера Фарука Кироглу 0,0524 биткоином (48 795,16 грн по нынешнему курсу) и двумя с половиной тысячами турецких лир (9 529 грн по нынешнему курсу). Президент клуба тогда не скрывал, что специально провернул такую сделку, чтобы о команде этом написали в газетах.

Напомним, за мадридский "Реал" дебютировал украинский голкипер Андрей Лунин.

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