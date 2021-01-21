Вперше в історії футболу гравця придбали за криптовалюту

Мадридський клуб третього дивізіону Іспанії "Інтернасьонал" придбав нападника Давида Барраль. Трансфер увійде в історію футболу як перший, розрахунки за яким здійснювалися в криптовалюті.

Про це сам клуб повідомив у Twitter.

Там зазначили, що це стало можливо завдяки співпраці з платформою, яка дозволяє купувати криптовалюту через банківський рахунок або кредитну карту.

Суму трансферу не розголошують, станом на 21 січня один біткоїн котирується в районі 1 млн грн.

37-річний Барраль підписав контракт до літа 2021 року. Форвард є вихованцем мадридського "Реала", за який так жодного разу і не зіграв. Гравець змінив близько десятка команд.

Раніше придбання футболіста за біткоїни відбулося на аматорському рівні. Турецький "Харунустаспор" у 2018 році розплатився за покупку Омера Фарука Кіроглу 0,0524 біткоїном (48 795,16 грн за нинішнім курсом) і двома з половиною тисячами турецьких лір (9 529 грн за нинішнім курсом). Президент клубу тоді не приховував, що спеціально провернув таку угоду, щоб про команду написали в газетах.

Нагадаємо, за мадридський "Реал" дебютував український голкіпер Андрій Лунін.