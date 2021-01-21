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Лунин дебютировал. "Реал" вылетел из Кубка Испании от клуба третьей лиги

Алькой, Четверг 21 января 2021 09:14
Лунин дебютировал. "Реал" вылетел из Кубка Испании от клуба третьей лиги
Фото: Андрей Лунин (realmadrid.com)
Автор: Вера Олейник

Мадридский "Реал" сенсационно проиграл выступающему в третьем по силе дивизионе "Алькойано" в матче 1/16 финала Кубка Испании (1:2). За команду Зинедина Зидана дебютировал украинский голкипер Андрей Лунин.

Об этом сообщается на сайте "королевского клуба".

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. "Реал" открыл счет усилиями Эдера Милитао, восстановил равновесие Хосе Сальбес, переведя игру в овертайм.

На 115 минуте автором гола, который принес "Алькояно" сенсационную победу, стал Хуанан. Хозяева доигрывали в меньшинстве, поскольку на 110 минуте второе предупреждение получил полузащитник Рамон Лопес.

Впервые в официальном матче за "Реал" сыграл 21-летний Андрей Лунин, ранее он играл только в товарищеской встрече.

В дебютной встрече вратарь пропустил два гола и получил желтую карточку на 123 минуте, а его команда покинула турнир. Также на счету Лунина одно спасение ворот.

После перехода в мадридский клуб летом 2018 украинец играл в аренде за "Овьедо", "Вальядолид" и "Леганес".

Напомним, ранее самый титулованный клуб Германии мюнхенская "Бавария" во второй раз в своей истории проиграла клубу второй Бундеслиги в матче 1/16 финала Кубка страны.

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Новости Украины Спорт Реалчемпионат ИспанииАндрей Лунин

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