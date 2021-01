Лунин дебютировал. "Реал" вылетел из Кубка Испании от клуба третьей лиги

Мадридский "Реал" сенсационно проиграл выступающему в третьем по силе дивизионе "Алькойано" в матче 1/16 финала Кубка Испании (1:2). За команду Зинедина Зидана дебютировал украинский голкипер Андрей Лунин.

Об этом сообщается на сайте "королевского клуба".

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. "Реал" открыл счет усилиями Эдера Милитао, восстановил равновесие Хосе Сальбес, переведя игру в овертайм.

На 115 минуте автором гола, который принес "Алькояно" сенсационную победу, стал Хуанан. Хозяева доигрывали в меньшинстве, поскольку на 110 минуте второе предупреждение получил полузащитник Рамон Лопес.

Впервые в официальном матче за "Реал" сыграл 21-летний Андрей Лунин, ранее он играл только в товарищеской встрече.

В дебютной встрече вратарь пропустил два гола и получил желтую карточку на 123 минуте, а его команда покинула турнир. Также на счету Лунина одно спасение ворот.

Courtois, watch your back



Lunin impressing on his debut pic.twitter.com/hScnc412JT