Впервые в истории дорога из Киева в Днепр займет 5 часов, - Голик

Фото: Юрий Голик (facebook.com)

По его словам, участок в Полтавской области станет первым украинским бетонным автобаном

Строительство трассы Н-31 Решетиловка-Днепр идет полным ходом даже в условиях карантина, а в результате позволит впервые в Украине сократить время в пути с Киева в Днепр до 5 часов. Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По его словам, проект включен в "Большую стройку" президента, и работы ведутся одновременно в Днепропетровской и Полтавской областях.

Голик также выложил фото и видео работ на отдельных участках трассы в Полтавской области. Десятки единиц техники работают, в частности, возле населенных пунктов Подгора, Кобеляки, Красное, Бутенки.

Именно участок в Полтавской области станет первым украинским бетонным автобаном. Согласно проекту, дорога с цементобетонным покрытием будет идти от автодороги М-03 Киев-Харьков до границы с Днепропетровской областью. Общая протяженность - почти 80 км. После окончания работ дорога из двух полос будет расширена до четырех. Толщина дорожной одежды составит 74 см.

Напомним, изначально планировалось, что работы на трассе Н-31 Решетиловка-Днепр продолжатся еще несколько лет. Однако, по поручению президента строительство трассы закончится уже в этом году.

Ранее сообщалось, что данным соцопроса КМИС, о "Большой стройке" знает каждый второй украинец. 52,2% опрошенных уверены в том, что реализовать программу необходимо, несмотря на карантин.