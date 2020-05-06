Вперше в історії дорога з Києва у Дніпро займе 5 годин, - Голик

Фото: Юрій Голик (facebook.com)

За його словами, ділянка в Полтавській області стане першим українським бетонним автобаном

Будівництво траси Н-31 Решетилівка-Дніпро йде повним ходом навіть в умовах карантину, й в результаті дозволить скоротити час у дорозі з Києва у Дніпро до 5 годин. Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За його словами, проект включений в "Велике будівництво" президента, і роботи ведуться одночасно в Дніпропетровській і Полтавській областях.

Голик також виклав фото і відео робіт на окремих ділянках траси в Полтавській області. Десятки одиниць техніки працюють, зокрема, біля населених пунктів Підгора, Кобеляки, Червоне, Бутенки.

Саме ділянку в Полтавській області стане першим українським бетонним автобаном. Згідно з проектом, дорога з цементобетонним покриттям буде йти від автодороги М-03 Київ-Харків до кордону з Дніпропетровською областю. Загальна протяжність - майже 80 км. Після закінчення робіт дорога з двох смуг буде розширено до чотирьох. Товщина дорожнього одягу складе 74 див.

Нагадаємо, спочатку планувалося, що роботи на трасі М-31 Решетилівка-Дніпро триватимуть ще кілька років. Однак, за дорученням президента будівництво траси закінчиться вже в цьому році.

Раніше повідомлялося, що даними соцопитування КМІС, про "Велике будівництво" знає кожен другий українець. 52,2% опитаних впевнені в тому, що реалізувати програму необхідно, попри карантин.