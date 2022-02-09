Впервые в императорской семье: японская принцесса госпитализирована с COVID-19

Японская императорская семья подтвердила первый случай заражения коронавирусом. Инфекцию обнаружили у принцессы Його, ее госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times .

Принцессе 38 лет, она является младшей дочерью покойного принца Томохито из Микасы, двоюродного брата бывшего императора Акихито.

Агентство императорского двора сообщило, что в понедельник Йоко пожаловалась на боль в горле и во вторник получила положительный результат на коронавирус. Ее госпитализировали в Императорский дворец.

Ее сестра, 40-летняя принцесса Акико, также пройдет тестирование на коронавирус. Они встречались несколько дней назад.

Известно, что принцесса Йоко в последнее время не посещала никаких собраний, связанных с едой и напитками, и путь заражения остается неизвестным. Но она была одной из участниц церемонии поминовения покойного императора во дворце 30 января.