ru ua
Ср, 09 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Впервые в императорской семье: японская принцесса госпитализирована с COVID-19

Новина українською →
Япония, Среда 09 февраля 2022 08:29
Впервые в императорской семье: японская принцесса госпитализирована с COVID-19 Фото: принцесса Микаса Йоко (twitter.com/Nomura)
Автор: Наталья Скороход

Японская императорская семья подтвердила первый случай заражения коронавирусом. Инфекцию обнаружили у принцессы Його, ее госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

Принцессе 38 лет, она является младшей дочерью покойного принца Томохито из Микасы, двоюродного брата бывшего императора Акихито.

Агентство императорского двора сообщило, что в понедельник Йоко пожаловалась на боль в горле и во вторник получила положительный результат на коронавирус. Ее госпитализировали в Императорский дворец.

Ее сестра, 40-летняя принцесса Акико, также пройдет тестирование на коронавирус. Они встречались несколько дней назад.

Известно, что принцесса Йоко в последнее время не посещала никаких собраний, связанных с едой и напитками, и путь заражения остается неизвестным. Но она была одной из участниц церемонии поминовения покойного императора во дворце 30 января.

Принцесса Йоко является главой токийской корпорации социального обеспечения Yuai Jujikai, а также почетным президентом Японской ассоциации универсального звукового дизайна - некоммерческой организации, которая помогает людям с потерей слуха.

Напомним, что премьер Армении заболел коронавирусом. Болезнь проходит легко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония
NEWS
Украина получит от Британии ракеты, которые позволят противостоять России на море, - посол
Украина получит от Британии ракеты, которые позволят противостоять России на море, - посол
DAILY
Владимир Паниотто: Россияне считают украинцев предателями, разрушившими "великую страну"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Владимир Паниотто: Россияне считают украинцев предателями, разрушившими "великую страну"