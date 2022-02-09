Вперше в імператорській родині: Японська принцеса госпіталізована з COVID-19

Японська імператорська сім'я підтвердила перший випадок зараження коронавірусом. Інфекцію виявили у принцеси Його, її госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times .

Принцесі 38 років, вона є молодшою дочкою покійного принца Томохіто з Мікаси, двоюрідного брата колишнього імператора Акіхіто.

Агентство імператорського двору повідомило, що в понеділок Йоко поскаржилася на біль в горлі та у вівторок отримала позитивний результат на коронавірус. Її госпіталізували в Імператорський палац.

Її сестра, 40-річна принцеса Акіко, також пройде тестування на коронавірус. Вони зустрічалися кілька днів тому.

Відомо, що принцеса Йоко останнім часом не відвідувала ніяких зборів, пов'язаних з їжею і напоями, і шлях зараження залишається невідомим. Але вона була однією з учасниць церемонії поминання покійного імператора в палаці 30 січня.