Впервые в финалах еврокубков сыграют четыре команды из одной страны

Впервые в истории в финальных матчах Лиги Европы и Лиги чемпионов в одном сезоне сыграют четыре команды из одной страны. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В решающих поединках сезона 2018/19 встретятся только английские клубы. Так, в финале главного еврокубкового турнира сойдутся "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Встреча состоится 1 июня в Мадриде.

Победитель Лиги Европы определится в паре "Арсенал" - "Челси". Игра пройдет 29 мая в Баку.

Напомним, в 2018 году в Киеве на НСК "Олимпийский" мадридский "Реал" в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов.