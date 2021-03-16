Впервые 40 украинских ветеранов выступят на соревнованиях Warrior Games в США

Участие в соревнованиях примут команды из восьми стран мира: США, Украины, Австралии, Канады, Великобритании, Дании, Нидерландов и Грузии.

Привлечение Украины к Warrior Games стало результатом успешных переговоров с участием организационного комитета "Игр непокоренных" в Украине и сборной Украины на "Играх непокоренных" в Гааге, которые проводились с 2019 года.

В организационную команду Warrior Games в Украине входят Министерство ветеранов, Центр стратегических коммуникаций "СтратКом Украины", ОО "Игры Инвиктус Украина", Федерация стронгмена Украины, БФ "Вернись Живым".

Отбор кандидатов на участие в Warrior Games пройдет в рамках национальных соревнований, которые пройдут в середине мая в Киеве.