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Впервые 40 украинских ветеранов выступят на соревнованиях Warrior Games в США

Автор: Артур Родивилов

Впервые 40 украинских ветеранов на международных мультиспортивных соревнованиях Warrior Games ("Игры воинов") в США. Регистрация на отборочные соревнования будет проходить с 22 марта по 30 апреля.

Об этом говорится в сообщении Министерства ветеранов.

Участие в соревнованиях примут команды из восьми стран мира: США, Украины, Австралии, Канады, Великобритании, Дании, Нидерландов и Грузии.

Привлечение Украины к Warrior Games стало результатом успешных переговоров с участием организационного комитета "Игр непокоренных" в Украине и сборной Украины на "Играх непокоренных" в Гааге, которые проводились с 2019 года.

В организационную команду Warrior Games в Украине входят Министерство ветеранов, Центр стратегических коммуникаций "СтратКом Украины", ОО "Игры Инвиктус Украина", Федерация стронгмена Украины, БФ "Вернись Живым".

Отбор кандидатов на участие в Warrior Games пройдет в рамках национальных соревнований, которые пройдут в середине мая в Киеве.

Напомним, Министерство ветеранов запустило онлайн-систему информационных сервисов "е-Ветеран", где представлена информация об услугах психологической помощи и санаторно-курортном лечении для ветеранов войны.

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