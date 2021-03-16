Вперше 40 українських ветеранів виступлять на змаганнях Warrior Games в США

Участь у змаганнях візьмуть команди з восьми країн світу: США, України, Австралії, Канади, Великобританії, Данії, Нідерландів та Грузії.

Залучення України до Warrior Games стало результатом успішних переговорів за участю організаційного комітету "Ігор нескорених" в Україні та збірної України на Іграх нескорених" в Гаазі, які проводилися з 2019 року.

В організаційну команду Warrior Games в Україні входять Міністерство ветеранів, Центр стратегічних комунікацій "СтратКом України", ГО "Ігри Инвіктус Україна", Федерація стронгмена України, БФ "Повернися Живим".

Відбір кандидатів на участь у Warrior Games пройде в рамках національних змагань, які пройдуть в середині травня в Києві.