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Впервые за 27 лет. Турецкие клубы пропустят ЛЧ, "Селтик" и "Рейнджерс" сняли проклятие

Фото: "Трабзонспор" провалил экзамен Лигой чемпионов (facebook.com/Trabzonspor)
Автор: Антон Федорцив

После определения всех участников группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 оформился полный провал представителей Турции. Ни один тамошний клуб не попал в список из 32 команд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OptaCan.

Накануне чемпион Турции – "Трабзонспор" – не смог на домашней арене одолеть датский "Копенгаген" (0:0). Как следствие, именно соперник "бордово-синих" получил место в группе ЛЧ, поскольку дома обыграл турок (2:1).

Еще после 2-го квалификационного раунда сошел с дистанции главного еврокубка "Фенербахче". Стамбульцы даже с прославлениями Путина не смогли одолеть киевское "Динамо" (0:0, 1:2).

Впервые с сезона 1995/96 ни один турецкий клуб не будет играть в основной сетке Лиги чемпионов. Такая неудача вызвана плохими результатами представителей Турции в течение нескольких сезонов. В таблице коэффициентов УЕФА тамошняя ассоциация стабильно теряет позиции и уже на 21-м месте.

15-летнее "проклятие" прервали "Селтик" и "Рейнджерс". Впервые с 2007-го два представителя Шотландии сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда "кельты" дошли до 1/8 финала, а "синие" финишировали третьими в квартете с "Барселоной", "Лионом" и "Штутгартом".

К слову, ранее "Шахтер" узнал всех потенциальных соперников в Лиге чемпионов 2022/23.

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