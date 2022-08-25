Вперше за 27 років. Турецькі клуби пропустять ЛЧ, "Селтік" і "Рейнджерс" зняли прокляття

Напередодні чемпіон Туреччини – "Трабзонспор" – не зміг на домашній арені здолати данський "Копенгаген" (0:0). Як наслідок, саме суперник "бордово-синіх" отримав місце в групі ЛЧ, оскільки вдома переграв турків (2:1).

Ще після 2-го кваліфікаційного раунду зійшов із дистанції головного єврокубка "Фенербахче". Стамбульці навіть із прославляннями Путіна не змогли здолати київське "Динамо" (0:0, 1:2).

Вперше від сезону 1995/96 жоден турецький клуб не гратме в основній сітці Ліги чемпіонів. Така невдача спричинена поганими результатами представників Туреччини впродовж кількох сезонів. У таблиці коефіцієнтів УЄФА тамтешня асоціація стабільно втрачає позиції та наразі вже на 21-му місці.

Натомість 15-річне "прокляття" перервали "Селтік" і "Рейнджерс". Вперше з 2007-го два представники Шотландії зіграють у груповому етапі Ліги чемпіонів. Тоді "кельти" дійшли до 1/8 фіналу, а "сині" фінішували третіми в квартеті з "Барселоною", "Ліоном" і "Штутгартом".