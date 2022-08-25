RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вперше за 27 років. Турецькі клуби пропустять ЛЧ, "Селтік" і "Рейнджерс" зняли прокляття

Фото: "Трабзонспор" провалив іспит Лігою чемпіонів (facebook.com/Trabzonspor)
Автор: Антон Федорців

Після визначення всіх учасників групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 оформився повний провал представників Туреччини. Жоден тамтешній клуб не потрапив у список із 32-ти команд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OptaCan.

Напередодні чемпіон Туреччини – "Трабзонспор" – не зміг на домашній арені здолати данський "Копенгаген" (0:0). Як наслідок, саме суперник "бордово-синіх" отримав місце в групі ЛЧ, оскільки вдома переграв турків (2:1).

Ще після 2-го кваліфікаційного раунду зійшов із дистанції головного єврокубка "Фенербахче". Стамбульці навіть із прославляннями Путіна не змогли здолати київське "Динамо" (0:0, 1:2).

Вперше від сезону 1995/96 жоден турецький клуб не гратме в основній сітці Ліги чемпіонів. Така невдача спричинена поганими результатами представників Туреччини впродовж кількох сезонів. У таблиці коефіцієнтів УЄФА тамтешня асоціація стабільно втрачає позиції та наразі вже на 21-му місці.

Натомість 15-річне "прокляття" перервали "Селтік" і "Рейнджерс". Вперше з 2007-го два представники Шотландії зіграють у груповому етапі Ліги чемпіонів. Тоді "кельти" дійшли до 1/8 фіналу, а "сині" фінішували третіми в квартеті з "Барселоною", "Ліоном" і "Штутгартом".

До слова, раніше "Шахтар" дізнався всіх потенційних суперників у Лізі чемпіонів 2022/23.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФенербахчеЛіга чемпіонівСелтик