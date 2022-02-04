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Впервые с 2014 года. Украина мобилизовала самый высокий уровень поддержки, - МИД

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина мобилизовала самый высокий уровень международной поддержки для сдерживания РФ от дальнейшей агрессии. И отметил, что Россия "осталась со своими угрозами и войсками наедине".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД во время брифинга.

"Украина является активным участником международной политики и это один из ключевых моментов внешнеполитической деятельности Украины и один из способов сдерживания российской агрессии. Топ-визиты (иностранных чиновников - ред.) серьезно уменьшают опасные вызовы и путают карты Кремлю", - отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, то, что происходит в Украине, является чрезвычайно важным для всего мира.

"Поэтому, когда нам кто-то угрожает, мировые лидеры едут к нам и стоят с нами бок о бок и принимают решения, которые подкрепляют эти визиты практической помощью. Возможно, руководство РФ рассчитывало, что Украину оставят наедине, а все наоборот - в одиночестве осталась Россия со своими войсками и угрозами. Нам удалось мобилизовать наибольшую поддержку против агрессии РФ с 2014 года", - отметил Кулеба.

Напомним, вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с официальным визитом посетил Украину, во время которого было подписано соглашение о зоне свободной торговли между странами.

Также стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц в середине февраля посетит Киев.

Кроме этого президент Франции Эммануэль Макрон планирует приехать в Украину.

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