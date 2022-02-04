Вперше з 2014 року. Україна мобілізувала найвищий рівень підтримки, - МЗС

"Україна є активним учасником міжнародної політики і це один з ключових моментів зовнішньополітичної діяльності України та один із способів стримування російської агресії. Топ-візити (іноземних чиновників - ред.) серйозно зменшують безпекові виклики та сплутують карти Кремлю", - зазначив Кулеба.

Міністр підкреслив, те, що відбувається в Україні, є надзвичайно важливим для всього світу.

"Тому, коли нам хтось загрожує, світові лідери їдуть до нас і стоять з нами пліч-о-пліч і ухвалюють рішення, які підкріплюють ці візити практичною допомогою. Можливо, керівництво РФ розраховувало, що Україну залишать наодинці, а все навпаки - на самоті залишилася Росія зі своїми військами та погрозами. Нам удалося мобілізувати найбільшу підтримку проти агресії РФ з 2014 року", - зауважив Кулеба.