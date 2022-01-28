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Впервые за 20 лет. Украинский корабль отправляется в экспедицию в Антарктиду

Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 28 января, флагман украинского научно-исследовательского флота отправляется в свой первый рейс в Антарктиду. Это будет первый за 20 лет выход украинского корабля в Южный океан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Флагман украинского научно-исследовательского флота - ледокол "Ноосфера" сегодня отправляется в свой первый рейс в Антарктиду", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что ледокол "Ноосфера" является первым украинским судном, оснащенным суперсовременной системой динамического позиционирования.

Напомним, в августе прошлого года Украина купила британский ледокол "Джеймс Кларк Росс", а 30 августа в порту города Фредериксгавн (Дания) состоялась официальная передача судна, и над ним был поднят сине-желтый флаг.

В конце октября Украина переименовала ледокол и назвала его "Неосфера".

Ранее сообщалось, что в Антарктиде из-за рекордных снегопадов пингвинов засыпало прямо в гнездах.

Кроме того, на острове Галиндез, где находится украинская станция "Академик Вернадский" выпал рекордный уровень снега за 20 лет.

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УкраинаАнтарктида