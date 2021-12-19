ru ua
Вс, 19 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не было такого 20 лет. В Антарктиде выпал рекордный уровень снега

Новина українською →
Антарктида, Воскресенье 19 декабря 2021 16:02
Не было такого 20 лет. В Антарктиде выпал рекордный уровень снега Фото: в Антарктиде рекордный уровень снега (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Дмитрий Левицкий

На острове Галиндез, где находится украинская станция "Академик Вернадский" выпал рекордный уровень снега. Такой высоты полярники не фиксировали уже 20 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

"К празднику Николая наши полярники получили необычный подарок. Метеорологи зафиксировали, что уровень снега возле станции "Академик Вернадский" составляет аж... 2,75 м: это наибольшее значение за последние 20 лет", - сообщили в центре.

Предыдущий рекорд, как отметили в антарктическом центре, был установлен в 2016 году. Тогда уровень снега составил 2,65 метра, что на 10 сантиметров меньше, чем в этом году.

"На нашем острове и теперь снежит. И это при том, что в Антарктиде сейчас лето. Полярники героически откапываются из снега уже много дней подряд, пингвины и пингвиненки не пострадали", - добавили в центре.

Не было такого 20 лет. В Антарктиде выпал рекордный уровень снега

Фото: в Антарктиде рекордный уровень снега (facebook.com/AntarcticCenter)

Напомним, в Антарктиде из-за рекордных снегопадов пингвинов засыпало прямо в гнездах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Антарктида Академик Вернадский Снегопад
NEWS
На дорогах Украины завтра будет гололедица, возможны проблемы с движением
На дорогах Украины завтра будет гололедица, возможны проблемы с движением
DAILY
Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах