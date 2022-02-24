Впервые за 20 лет. Одной категории украинцев повысят размер помощи

Фото: пособие по беременности и родам будет повышено (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министерство социальной политики Украины предлагает повысить размер пособия по беременности и родам. Решение касается женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования (неработающих).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Повышение выплат Как отмечается в пояснительной записке, размер выплат не менялся с 2001 года. Проектом предлагается повысить размер пособия в связи с беременностью и родами женщинам, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, с 25 процентов до 50 процентов прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособного лица из расчета на месяц Урегулирование расчета совокупного дохода семьи Документом предлагается: не учитывать в среднемесячный совокупный доход государственную социальную помощь, которая выплачивается с уход за лицом с инвалидностью с детства и группы подгруппы А;

отменить применение "условного дохода" для учащихся профессионально-технических учебных заведений и студентов учреждений профессионального и высшего образования, не достигших 18-летнего возраста;

учитывать только фактически полученные доходы для лиц, находившихся в сложных жизненных обстоятельствах вследствие продолжительной болезни.