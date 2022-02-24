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Впервые за 20 лет. Одной категории украинцев повысят размер помощи

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Украина, Четверг 24 февраля 2022 06:30
Впервые за 20 лет. Одной категории украинцев повысят размер помощи Фото: пособие по беременности и родам будет повышено (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики Украины предлагает повысить размер пособия по беременности и родам. Решение касается женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования (неработающих).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Повышение выплат

Как отмечается в пояснительной записке, размер выплат не менялся с 2001 года.

Проектом предлагается повысить размер пособия в связи с беременностью и родами женщинам, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, с 25 процентов до 50 процентов прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособного лица из расчета на месяц

Урегулирование расчета совокупного дохода семьи

Документом предлагается:

  • не учитывать в среднемесячный совокупный доход государственную социальную помощь, которая выплачивается с уход за лицом с инвалидностью с детства и группы подгруппы А;
  • отменить применение "условного дохода" для учащихся профессионально-технических учебных заведений и студентов учреждений профессионального и высшего образования, не достигших 18-летнего возраста;
  • учитывать только фактически полученные доходы для лиц, находившихся в сложных жизненных обстоятельствах вследствие продолжительной болезни.

Напомним, Кабинет министров Украины решил провести плановую индексацию пенсий с 1 марта 2022 года с коэффициентом 1,14. Это касается пенсий, назначенных до 2019 года, а минимальный размер повышения составит 100 гривен.

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Министерство социальной политики
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