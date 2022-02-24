Вперше за 20 років. Одній категорії українців підвищать розмір допомоги
Міністерство соціальної політики України пропонує підвищити розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Рішення стосується жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (непрацюючих).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Підвищення виплат
Як зазначається в пояснювальній записці, розмір виплат не змінювався з 2001 року.
Проектом пропонується, підвищити розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, з 25 відсотків до 50 відсотків прожиткового мінімуму встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць
Врегулювання розрахунку сукупного доходу сім’ї
Документом пропонується:
- не враховувати до середньомісячного сукупного доходу державну соціальну допомогу, яка виплачується з надбавкою за особою з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А;
- скасувати застосування "умовного доходу" для учнів професійно-технічних закладів освіти та студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, які не досягли 18-річного віку;
- враховувати лише фактично отримані доходи для осіб, які перебували у складних життєвих обставинах внаслідок тривалої хвороби.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив провести планову індексацію пенсій з 1 березня 2022 року з коефіцієнтом 1,14. Це стосується пенсій, призначених до 2019 року, а мінімальний розмір підвищення становитиме 100 гривень.