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Вперше за 20 років. Одній категорії українців підвищать розмір допомоги

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 06:30
Вперше за 20 років. Одній категорії українців підвищать розмір допомоги Фото: допомога у зв’язку з вагітністю та пологами буде підвищена (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики України пропонує підвищити розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Рішення стосується жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (непрацюючих).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Підвищення виплат

Як зазначається в пояснювальній записці, розмір виплат не змінювався з 2001 року.

Проектом пропонується, підвищити розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, з 25 відсотків до 50 відсотків прожиткового мінімуму встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць

Врегулювання розрахунку сукупного доходу сім’ї

Документом пропонується:

  • не враховувати до середньомісячного сукупного доходу державну соціальну допомогу, яка виплачується з надбавкою за особою з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А;
  • скасувати застосування "умовного доходу" для учнів професійно-технічних закладів освіти та студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, які не досягли 18-річного віку;
  • враховувати лише фактично отримані доходи для осіб, які перебували у складних життєвих обставинах внаслідок тривалої хвороби.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив провести планову індексацію пенсій з 1 березня 2022 року з коефіцієнтом 1,14. Це стосується пенсій, призначених до 2019 року, а мінімальний розмір підвищення становитиме 100 гривень.

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Міністерство соціальної політики
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