Впервые за более чем 10 лет: Apple приостановила сборку iPhone

Компания Apple в этом году приостановила на несколько дней сборку iPhone и iPad. Это произошло впервые за более чем 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Nikkei Asia .

Причина: нехватка комплектующих и ограничение использования электроэнергии в Китае.

"Из-за ограниченности комплектующих и чипов не было смысла работать сверхурочно в праздничные дни и платить дополнительную зарплату работникам, работающим на сборке", - сообщил собеседник издания.

Отмечается, что после запуска линейки iPhone 13 и новых iPad в сентябре Apple не достигает своих производственных целей на миллионы единиц и не получает миллиарды прибыли.