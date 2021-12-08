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Впервые за более чем 10 лет: Apple приостановила сборку iPhone

Автор: Анастасия Рокитна

Компания Apple в этом году приостановила на несколько дней сборку iPhone и iPad. Это произошло впервые за более чем 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Nikkei Asia.

Причина: нехватка комплектующих и ограничение использования электроэнергии в Китае.

"Из-за ограниченности комплектующих и чипов не было смысла работать сверхурочно в праздничные дни и платить дополнительную зарплату работникам, работающим на сборке", - сообщил собеседник издания.

Отмечается, что после запуска линейки iPhone 13 и новых iPad в сентябре Apple не достигает своих производственных целей на миллионы единиц и не получает миллиарды прибыли.

Ранее сообщалось, что Apple может отказаться от названия MacBook Air.

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