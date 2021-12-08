Вперше за понад 10 років: Apple призупинила збірку iPhone

Компанія Apple цьогоріч призупинила на декілька днів збірку iPhone та iPad. Це сталось вперше за більше 10 років.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Nikkei Asia.
Причина: нестача комплектуючих та обмеження на використання електроенергії у Китаї.
"Через обмеженість комплектуючих і чипів не було сенсу працювати понаднормово у святкові дні та сплачувати додаткову зарплатню працівникам, які працюють на збірці", - повідомив співрозмовник видання.
Зазначається, що після запуску лінійки iPhone 13 і нових iPad у вересні, Apple не досягає своїх виробничих цілей на мільйони одиниць й не отримує мільярди прибутку.
Раніше повідомлялось, що Apple може відмовитися від назви MacBook Air.