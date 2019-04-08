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Впервые в 1/2 финала Кубка Украины сыграют два клуба не из УПЛ

Новости » Спорт    08.04.2019 - 12:02
Впервые в 1/2 финала Кубка Украины сыграют два клуба не из УПЛ
Фото: в 1/2 финала Кубка Украины пробились два клуба Первой лиги (facebook.com/uanationalcup)

Это представители Первой лиги "Ингулец" и "Днепр-1"

Впервые в историив полуфинальных матчах Кубка Украины примут участие сразу два клуба не из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Об этом сообщает tribuna.com.

Это представители Первой лиги "Ингулец" и "Днепр-1", которые накануне выбили в четвертьфинале "Ворсклу" и "Карпаты" соответственно.

Отмечается, что первой командой, которая вышла в 1/2 и не выступала в УПЛ, стали "Карпаты". Это случилось в сезоне 2005/06.

После этого из первой лиги в полуфиналах играли "Волынь" в 2010 году, "Севастополь" в 2013 и "Николаев" в 2017. Также в 1/2 финала дважды выходили клубы из второй лиги - "Славутич" в 2014 и "Днепр-1" в прошлом году.

Сегодня, 8 апреля, в Доме футбола состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины, по итогам которой определятся пары команд, которые поборются за виход в финал турнира. В полуфинал вышли "Шахтер", "Заря", "Ингулец", "Заря", и "Днепр-1".

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